4 yıl sonra Kim’e kırmızı! Son dakika Fenerbahçe haberi!

Fenerbahçe ’nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, dün akşam Trabzonspor ’la oynanan mücadeleye ilk 11’de başladı. Savunma hattında Filip Novak ve Attila Szalai’yle birlikte görev yapan tecrübeli futbolcu, mücadelenin 14 ve 23. dakikalarında gördüğü sarı kartlar sebebiyle kızardı ve oyun dışı kaldı.

24 yaşındaki futbolcu, ikinci sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak hakem Ali Şansalan’a büyük itirazda bulunsa da sonuç değişmedi. Jae, 20 Eylül 2017’de Jeonbuk Hyundai Motors formasıyla Sangju Sangmu maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 4 sene sonra ilk kez atıldı. Başarılı futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Kim Min Jae, kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından hakeme yoğun itirazda bulundu. Güney Koreli futbolcuyla birlikte takım arkadaşları da karara itiraz etti ama sonuç değişmedi.