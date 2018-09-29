4. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları başladı

Tekirdağ’da düzenlenen ve 2 gündür kötü hava koşulları nedeniyle yapılamayan 4. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları’nın startı verildi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, optimist kategorisiyle başladı.

Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İsveç, Sırbistan, Ukrayna ve Tayland’dan 311 sporcu, Marmara Denizi’nin yaklaşık 4 kilometre açığında yelken açarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene dördüncüsü yapılan Rodosto Kupası’nın Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın iddialı yarışlarından biri haline geldiğini söyledi.

Eşkinat, yarışlara katılımın her geçen yıl arttığını ifade ederek, "Bu yıl yarışların dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu yıl biraz şansımız iyi değildi, şiddetli rüzgar yarışlara engel oldu. İlk 2 gün hava yarışlara müsaade etmedi. Üçüncü gün hızlı bir şekilde yarışlarımızın startını verdik." diye konuştu.

- "Avrupa Şampiyonası’na talibiz"

Tekirdağ’ın yelkende her geçen yıl adından daha fazla söz ettirmeye başladığını belirten Eşkinat, şunları kaydetti:

"Tekirdağ daha iyi şeylere layık. Önümüzdeki yıllarda Rodosto Kupası’nı daha da geliştirerek yolumuza devam edeceğiz .Gelecek yıl da Avrupa Şampiyonası’na talibiz. Uluslararası federasyon bizim federasyonumuzun talebini inşallah uygun görüp şampiyonayı Tekirdağ’a verir."

Organizasyon hava şartlarının uygun olması halinde yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

AA