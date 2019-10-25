4 sıra daha yükseldik

FIFA’nın internet sitesinden ekim ayı Dünya sıralaması açıklandı. Buna göre Belçika zirvedeki yerini korurken, Fransa 2., Brezilya ise 3. sırada yer alıyor. A Milli Takımımız ise adım adım yükselmeye devam ediyor.

EURO 2020 Elemeleri’nde (Avrupa Şampiyonası) grubunda lider olan Ay-Yıldızlı takımımız, son oynadığı Arnavulut ve Fransa karşılaşmalarından 4 puan çıkartmıştı.

Arnavutluk’u 1-0 deviren Milliler, zorlu Fransa deplasmanından ise 1-1’lik beraberlikle aynıldı. Sıralamada 1490 puanla 4 basamak birden çıkan Türkiye, 32.’liğe yerleşti.

A Milli Takım’ın Kasım ayında karşılaşacağı İzlanda 1 basamak çıkarak 1460 puanla 40. sırada yer alırken, diğer rakibi Andorra da 3 basamak yükseliş gösterdi ve 1080 puanla 136. sıraya tırmandı. Bir sonrakı FIFA dünya sıralaması 28 Kasım’da açıklanacak.