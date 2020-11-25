Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Regnum Rusya Kulüplerarası Golf Şampiyonası sona erdi.

Dünyanın en iyi golfçülerini Antalya'da ağırlamaya devam eden Regnum Carya'da 18-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen Regnum Rusya Kulüplerarası Turnuvası sona erdi. Rusya'nın önde gelen üst düzey iş insanlarının da katıldığı turnuva, 4 gün sürdü. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Golf Club'de yapılan ve 4 gün süren turnuvaya Rusya bölgesinde bulunan golf kulübü üyeleri katıldı. 4. ayağı yapılan turnuvada Rusya'dan 16 takım katıldı. 200 golfçü yarıştığı turnuvada Tseleevo takımı birinci olurken, Moscow Cıty takımı ikinci, Skolkova takımı ise üçüncü oldu. Turnuvanın ödül töreni Regnum Carya Golf Club'de yapıldı.

Dereceye giren takımların ödüllerini Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Regnum Carya Yönetim Kurulu Temsilcisi Eser Demir, Regnum Carya Otel Müdürü Tolga Yılmaz, Carya Golf Clup Müdürü Hasan Ceylan, National Golf Clup Müdürü Bekir Kara verdi.

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