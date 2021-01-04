Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.508 olduğunu belirten Bakan Koca, 197 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 25.132.152 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 21.685 olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı ise 13.695 olarak açıklandı

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.







