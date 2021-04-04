Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1508 olduğunu belirtilirken, 185 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 39.566.099 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 32.263 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 41.998 olarak açıklandı







