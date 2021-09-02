4 Milli futbolcu Cebelitarık maçında dönüyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında dün Karadağ’ı Vodafone Park’ta konuk eden A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası gruplarında son oynanan İsviçre karşılaşmasına göre ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Şenol Güneş, İsviçre maçında ilk 11’de yer alan Uğurcan, Çağlar, İrfan ve Ozan Tufan’ın yerine Altay, Okay, Yusuf ve Kenan Karaman’a ilk 11’de şans verdi. Güneş, Karadağ karşılaşmasında kalede; Altay, savunmada Zeki, Merih, Kaan, Mert, orta sahada Okay, Yusuf, Cengiz, Hakan, Kenan, forvette de Burak Yılmaz ilk 11’ini sahaya sürdü.

Temas kuruldu...

İngiltere’nin uyguladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Türkiye’ye gelemeyen Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra bu ülkeden geç saatlerde İstanbul’a gelen Halil Dervişoğlu, kadroda yer almadı. Galatasaray ’a transferi sonrasında Halil Dervişoğlu’nun cumartesi günü Cebelitarık’la oynanacak 5. grup maçı öncesi kadroya dönme konusunda önünde bir engel kalmadı. Öte yandan Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü’nün de deplasmanda oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması için oyuncuların kulüpleriyle temas kurulduğu bildirildi.