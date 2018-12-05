Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu’nun verdiği desteklerle 16 Aralık 2018 tarihinde 4.’sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu’nun İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, Türkiye Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Terzi, Milli Atlet Elvan Abeylegesse ve basın mensupları katıldı.

Tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, günün önemine değinerek “Bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 84. Yıl dönümü. 1934 yılında Avrupa, Amerika, Asya’da birçok ülkede kadınlar seçme ve seçilme hakkından mahrumken bu hakkı kadınlarımıza veren Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.

“Spor birlik demektir, barış demektir”

Başkan Kocamaz konuşmasında, Mersin’i sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın hatta dünyanın sayılı spor merkezlerinden biri haline getirmek vizyonuyla çeşitli spor dallarında düzenledikleri ulusal ve uluslararası organizasyonlarla dünya çapında ses getirdiklerinden bahsederek, şehrin spor kenti imajını güçlendirdiklerinden söz etti. Başkan Kocamaz, “Uçsuz bucaksız Torosların, özgürlük kadar mavi bir denizle buluştuğu, tarih kokulu bir kent olan Mersin, göreve geldiğimiz 2014 yılı itibariyle köklü değişimler yaşıyor. Bir marka kent vizyonuyla yönetmeye başladığımız Mersin, her geçen gün kendine kattığı değerler ve yeniliklerle birlikte hem Türkiye hem de dünya çapında birçok ilke imza atmayı başarıyor. Bu vizyonel gelişiminde spor, Mersin’i Mersin yapan, en önemli varlıklarımızdan biridir. Çünkü spor birlik demektir, barış demektir, kardeşlik demektir. Umutla, omuz omuza aynı hedefe ilerlemektir” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz Gümüş Kategori”

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır düzenledikleri ve destek verdikleri bazı spor organizasyonlarını hatırlatan Başkan Kocamaz, “Ulusal ve uluslararası ölçekteki tüm bu organizasyonlarımızın en gözdesi, bugün burada toplanmamıza vesile olan ve büyük bir emek ile yıllar içinde değerini arttıran, Mersin’in yeni marka değeri Uluslararası Mersin Maratonudur. 2015 yılında tek yürek olup yaktığımız Uluslararası Mersin Maratonu ateşimiz, henüz dört yıldır düzenliyor olmamıza rağmen Avrupa Atletizm Birliği’nden 5 yıldız derecesi alarak Avrupa’nın ilk 5, dünyanın 56. en iyi maratonları arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) Yol Yarışları Kategorizasyonu’nda Bronz Label Kategori’ye yükselerek hedeflediğimiz Altın Kategori hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl ki hedefimiz Gümüş Kategori” diye belirtti.

“Önem verdiğimiz değerlerimiz için birlikte ter döküyoruz”

Uluslararası Mersin Maratonu için her yıl bir tema belirlediklerinin altını çizen Başkan Kocamaz, “Böylece önem verdiğimiz değerlerimiz için birlikte ter dökme kültürünü evrensel bir mesaj haline getiriyoruz. 2015’te ‘Seviyorsan Koş Bence’ temasıyla Mersin’e koş Mersin’de koş dedik. 2016’da 15 Temmuz darbe girişimini tel’in etmek için ‘Demokrasi Şehitleri Anısına’ Mersin’e koş Mersin’de koş sloganıyla yolumuza devam ettik. 2017’de ‘Barış, Kardeşlik ve Hoşgörü’ için düzenlediğimiz Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl ‘Engelleri Aşmak İçin’ temasıyla hep birlikte Mersin’e koş Mersin’de koş diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toplam ödül 410.080 TL”

16 Aralık 2018 Pazar günü yüzlerce sporcunun ve binlerce sporseverin engelleri aşmak amacıyla Mersin’de buluşacaklarını belirten Başkan Kocamaz, “Bizler o güzel günde dünyanın pek çok ülkesinden yüzlerce sporcu ve halk koşusuna katılacak binlerce sporsever ile engelleri aşmak için Mersin’de buluşacak, kış mevsiminin tam ortasında ılıman bir iklimin, tarih ile doğanın iç içe girdiği muhteşem bir ortamda, omuz omuza mücadele ederek insanlık değerleri için ter dökeceğiz. Farklı millet, din, dil ve medeniyetlere mensup ama aynı insani değerlere sahip dostlarımızla bir araya gelerek dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu duruşu Mersin’de on binler eşliğinde sergileyeceğiz. Geçen sene beklentimizin de üstünde 64 bin 213 kişilik bir katılımla gerçekleşen Mersin’de ağırladığımız sporcularımızı ve sporseverlerimizi, çeşitli kategorilerde toplamda 159.900 TL ile ödüllendirdik. Bu yıl ki hedefimiz 100 bin idi ve büyük bir mutluluk ile belirtiyorum ki şu an 100 bin 787 başvuru sayısı ile belirlediğimiz hedefe ulaşmış hatta aşmış bulunuyoruz. Bu yıl da sporcularımızı ve sporseverlerimizi toplamda 410.080 TL ile ödüllendireceğiz” diye konuştu.

Konuşmasını Yüce Önder Atatürk’ün ‘Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir’ sözüyle noktalayan Başkan Kocamaz, engelleri hep birlikte aşmak için herkesi Mersin’e davet etti.



