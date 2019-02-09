4. lig kulübü, Emiliano Sala transferinden pay istedi!

Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, bindiği uçağın Manş Denizi üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Futbol dünyasını yasa boğan bu trajik ölümün acısı henüz tazeyken Sala'nın transferi üzerinden pay talep eden kulüplere bir yenisi daha eklendi.

Fransız kulübü Nantes'ın 17 milyon euroluk bonservis bedelinin ilk taksitinin ödenmesi için Cardiff City'e fatura göndermesinin ardından bu kez de bir dördüncü lig takımı kendi payına düşen miktarı almak istediğini bildirdi.

Oyuncunun 16 yaşındayken birkaç aylığına formasını giydiği İspanyol ekibi Platges de Calvia, Sala'yı yetiştiren kulüp olarak kendi hesaplarına düşen miktarın yatırılmasını talep etti.

Kulübün başkanı Armando Perez Costa, yaptığı açıklamada "Eğer oyuncuların yetiştirilmesiyle ilgili uluslararası kurallar varsa bizim de kendi payımızı isteme hakkımız var. Bunun için FIFA'yla olan süreci başlattık." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler