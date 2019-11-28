4. İda Ultra Maratonu, 30 Kasım’da başlayacak

Balıkesir’in Edremit Belediyesi öncülüğünde bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek İda Ultra Maratonu, Kazdağları’nda 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Maratonda sporcular 102 kilometrelik "İda Ultra", 62 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" adlı 4 parkurda mücadele edecek. Koşuya 20 ülkeden katılması beklenen yaklaşık bin 200 sporcu, dünyanın en büyük ikinci oksijen kaynağı olarak nitelendirilen Kazdağları’nın endemik bitki türleri, Zeus Altarı, tarihi Roma Köprüsü, Şahin Deresi Kanyonu, yüzyıllardır ayakta duran kırsal mahalleleri, Sutüven Şelalesi, zeytin tarlaları, kaplıcaları ile doğal ve kültürel zenginlikleri arasındaki parkurlarda birincilik için ter dökecek.

Arslan: "Oteller yüzde 100 doluluğa ulaşmış bulunmaktadır"

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, düzenlediği basın toplantısında, İda Ultra Maratonu’nun sadece spor faaliyeti değil, Kazdağları’nı kapsayan bir kültür turu olduğunu söyledi.

Maratona dördüncü kez ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Arslan, "Ülkemizde sayıları her geçen gün artan patika koşuları ve ultra maraton yarışlarının en son örneği olan İda Ultra Maratonu¸ bölge turizminin alternatif spor ile bağlantılı kısmının canlanmasında önemli rol oynayacaktır. Yurt içi ve dışından birçok misafir ağırlayacağımız etkinliğimiz sayesinde, ilçemizdeki oteller yüzde 100 doluluğa ulaşmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Organizasyon komitesi başkanı Polat Dede de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların yaklaşık 24 saat süreceğini anlattı.

Yarışın yapılacağı günlerde hafif yağış beklendiğini aktaran Dede, "Keyifli bir organizasyon olacak. Bölge, turizm açısından yoğun bir dönem geçirecek. Kaplıca turizminin canlanmasına da katkısı olacak çünkü sporcular için termal çok önemli. Yarış sonrası havuza girip kendilerini dinlendirebiliyorlar." diye konuştu.

AA