Son dakika haberi... Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 4 Haziran Pazartesi çekiliş sonuçları açıklandı. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 50 kişiye bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.

4 HAZİRAN SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

032420 354120 385594 450203 488402

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

000762 001878 010671 022596 031281 035986

060261 067670 073916 093577 099498 105435

112820 114383 118216 132437 144125 147788

168236 179710 182151 182428 194329 231028

232666 235619 237068 250519 263010 264172

268106 274114 317317 317841 322085 327872

346668 347527 362926 367749 369330 393580

444293 455360 460801 478787 484617 493021

495388 498998

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

8

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 50 kişi bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.