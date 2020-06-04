4 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Piyango çekiliş sonuçları
Milli Piyango tarafından yeni olarak piyasaya sürülen Süper Piyango oyununa ilgi büyük. Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor. Kısa sürede vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Süper Piyango'da 4 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor. Süper Piyango sonuçları ve Süper Piyango'ya dair her şey haberimizde.
Son dakika haberi... Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 4 Haziran Pazartesi çekiliş sonuçları açıklandı. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 50 kişiye bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.
4 HAZİRAN SÜPER PİYANGO SONUÇLARI
500000 TL ikramiye kazanan numaralar
032420 354120 385594 450203 488402
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
000762 001878 010671 022596 031281 035986
060261 067670 073916 093577 099498 105435
112820 114383 118216 132437 144125 147788
168236 179710 182151 182428 194329 231028
232666 235619 237068 250519 263010 264172
268106 274114 317317 317841 322085 327872
346668 347527 362926 367749 369330 393580
444293 455360 460801 478787 484617 493021
495388 498998
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
8
SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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İşte Süper Piyango’nun detayları;
- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
- 50 kişi bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak
- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek
- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak
Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?
Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.
Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.