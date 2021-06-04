4 Haziran koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 552 coronavirüs hastası tespit edildiği, 94 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 47.976 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 6.169 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 552 olduğunu belirtilirken, 94 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 55.034.469 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 47.976 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 6.169 olarak açıklandı