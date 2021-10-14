4 büyüklerin milli ara dönüşü karnesi!

Büyük takımlar için milli ara dönüşleri genelde sıkıntılı olmuştur. Yorgunluklar ve sakatlıklarla birlikte ara sonrasındaki ilk maçta puan kayıpları sıkça yaşanmıştır. Bu sezon da benzer bir senaryo ortaya çıktı. 4. hafta sonrasındaki milli aranın ardından Trabzonspor'la, Galatasaray kozlarını paylaşmış, karşılaşma 2-2 sona ermişti. Fenerbahçe de Sivas mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 3 takım da puan kaybederek lige dönerken, Beşiktaş şov yapmış, Yeni Malatya'yı 3-0'la geçmişti.

Geçen sezonun en iyisi Fenerbahçe

Geride bıraktığımız sezon ise milli ara dönüşlerinin en formda takımı Fenerbahçe'ydi. Sarı-Lacivertliler; Göztepe'yi 3-2 Gençlerbirliği'ni 5-1 ve Denizlispor'u 1-0'la geçerken, Hatay'la da golsüz berabere kalmıştı. 4 maçta 10 puan toplayan Kanarya bu alanda geçen sezonun lideri olurken, bu sezonun en iyisi olan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi takip etmişti.

Beşiktaş takip etmişti

Siyah-Beyazılar; Denizli ve Başakşehir'i 3-2'yle geçerken, Antalya'yla 1-1 berabere kalmış ve Kasımpaşa'ya da 1-0'la boyun eğmişti. Kara Kartal bu süreçte 7 puan toplamıştı.

Aslan en kötüsü

Galatasaray ve Trabzonspor ise bu sezon olduğu gibi yine söz konusu dönemlerde zorluk yaşamıştı. Sarı-Kırmızılılar; Başakşehir'i 2-0 devirirken, Alanya'ya 2-1, Hatay'a da 3-0 mağlup olmuştu. Cim Bom, Kayseri'yle de 1-1 berabere kalmış ve 4 sınavda 4 puan alarak kötü bir grafik çizmişti.

Trabzonspor da kan kaybetmişti

Trabzonspor ise Erzurum'u 1-0 yenerken, Denizli ve Sivas'la golsüz berabere kalmıştı. Bordo-Mavililer, Başakşehir'e de 2-0 kaybetmişti. Fırtına 4 maçlık süreçte sadece 5 puanı hanesine yazdırmıştı.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli



