Süper Lig’de 10 hafta geride kalırken ilk 3 sırayı Anadolu takımları kaptı. Alanya zirvedeki yerini korurken Sivas ve Malatya ardında sıralandı. Bu 3 takımın yıllık maaş bütçeleri ise 4 büyüklerin neredeyse 6’da 1’i kadar!

Alanyaspor (11 milyon Euro)

Erol Bulut yönetiminde sezona muhteşem bir başlangıç yapan Alanyaspor, 10 hafta sonunda zirvede yer alıyor. Akdeniz ekibi, son 6 maçında yalnızca 1 kez kazanmasına rağmen tahtı kaptırmazken zirve yarışı verdiği rakipleri arasında en uygun maliyetle kurulan takım olarak dikkatleri çekiyor. 9 golle lige damga vuran Papis Cisse’nin 1.5 milyon Euro kazandığı Turuncu-Lacivertliler’in toplam maaş bütçesi sadece 11 milyon Euro, yani yaklaşık 70 milyon TL...

Sivasspor (13 milyon Euro)

Sezon başında Rıza Çalımbay’la anlaşıp sözleşmesi biten oyuncular nedeniyle kadroyu yenilemek zorunda kalan Sivasspor, Denizli zaferiyle zirve yarışında söz sahibi oldu. 2. sıraya yerleşen Kırmızı-Beyazlılar da ekonomik bütçesiyle dikkatleri çekiyor. Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Hakan Arslan gibi oyuncuların sırtladığı Yiğidolar’ın senelik maaş bütçesi lider Alanyaspor’un bir tık üstünde. Sivasspor futbolcularına yılda 13 milyon Euro ödüyor. En çok kazanan oyuncusu ise 1.2 milyon Euro lie Arouna Kone.

Yeni Malatyaspor (16 milyon Euro)

Kasımpaşa’yla 90+2’de yediği golle berabere kalıp zirveyi ele geçirme şansını elinin tersiyle iten, 10 hafta sonunda kendisine 3. sırada yer bulan Yeni Malatyaspor’un yıllık maaş bütçesi ise 16 milyon Euro... Sezon başında takımı Sergen Yalçın’a emanet ederek Avrupa elemesi oynayan Sarı-Kırmızılılar, bu nedenle bütçeyi zorladı. Buna rağmen performans olarak kıyaslandığı takımların çok çok daha ucuzuna bir kadro kuran Doğu ekibinde, en çok parayı 1.2 milyon Euro’luk ücretiyle Adis Jahovic kazanıyor.