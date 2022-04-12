4 büyükler kâr edemedi! Astronomik zararlar açıklandı
Süper Lig'in 4 büyükleri; Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonu 3. çeyreği finansal tabloları açıklandı. 4 kulübümüz de kâr edemezken, hepsi astronomik zararlar açıkladı. İşte o tablo...
Her geçen gün Süper Lig'in marka değeri ve oyun kalitesi tartışmaları şiddetle artarken, 4 büyüklerin mali tabloları da oldukça can sıkıyor. Avrupa'yla aramızdaki makas açılırken, buna rağmen kulüplerimiz zarar üstüne zarar ediyor. Trabzonspor, Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin finansal tabloları açıklanırken, 4 kulübümüz de 2021-22 sezonunun 3. çeyreğinde yani 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında kâr edemedi. Üstüne üstlük borçlar aldı başını gitti!
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Trabzonspor burada da zirvede (!)
Süper Lig'de artık şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor sezonun 3. çeyreğinde -418 milyon TL zararla da zirvede yer alıyor. Bordo-Mavililer'i -396 milyon TL'lik astronomik rakamla Beşiktaş takip ediyor. Galatasaray -173 milyon TL ile 3., Fenerbahçe ise -133 milyon TL'lik zararla 4. sırada yer alıyor.
2021/22 sezonu
3. çeyreği
finansal tablo
Trabzonspor: -418 milyon TL
Beşiktaş: -396 milyon TL
Galatasaray: -173 milyon TL
Fenerbahçe: -133 milyon TL
2021/22 sezonu 2. çeyreğindeki finansal tablo ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: +40.8 milyon TL
Trabzonspor: -244 milyon TL
Beşiktaş: -73.5 milyon TL
Galatasaray: -59.3 milyon TL