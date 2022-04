4 büyükler kâr edemedi! Astronomik zararlar açıklandı

Her geçen gün Süper Lig'in marka değeri ve oyun kalitesi tartışmaları şiddetle artarken, 4 büyüklerin mali tabloları da oldukça can sıkıyor. Avrupa'yla aramızdaki makas açılırken, buna rağmen kulüplerimiz zarar üstüne zarar ediyor. Trabzonspor, Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin finansal tabloları açıklanırken, 4 kulübümüz de 2021-22 sezonunun 3. çeyreğinde yani 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında kâr edemedi. Üstüne üstlük borçlar aldı başını gitti!









Trabzonspor burada da zirvede (!)

Süper Lig'de artık şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor sezonun 3. çeyreğinde -418 milyon TL zararla da zirvede yer alıyor. Bordo-Mavililer'i -396 milyon TL'lik astronomik rakamla Beşiktaş takip ediyor. Galatasaray -173 milyon TL ile 3., Fenerbahçe ise -133 milyon TL'lik zararla 4. sırada yer alıyor.

2021/22 sezonu

3. çeyreği

finansal tablo

Trabzonspor: -418 milyon TL

Beşiktaş: -396 milyon TL

Galatasaray: -173 milyon TL

Fenerbahçe: -133 milyon TL

2021/22 sezonu 2. çeyreğindeki finansal tablo ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: +40.8 milyon TL

Trabzonspor: -244 milyon TL

Beşiktaş: -73.5 milyon TL

Galatasaray: -59.3 milyon TL