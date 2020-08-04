Son dakika haberi... Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 4 Ağustos çekilişinde büyük ikramiye 25.5 milyon TL olarak belirlendi. Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılan Çılgın Süper Loto'da milyonlarca vatandaş zengin olma hayali ile bayilere koştu. Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekiliş sonrası şanslı numaralar 17, 19, 32, 37, 41, 54 oldu. 6 bilen çıkmadığından 25.5 Milyon TL’lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Çekilişte 5 bilen 4 kişi 41.237,40 TL, 4 bilen 475 kişi 540, 15 TL, 3 bilen 11.725 kişi 26.15 TL ve 2 bilen 109.150 kişi ise 3.00 TL ikramiyeye hak kazandı.

4 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

17 - 19 - 32 - 37 - 41 - 54

6 bilen kişi sayısı : 0

5 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 41.237,40 TL

4 bilen kişi sayısı : 475 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 540, 15 TL

3 bilen kişi sayısı : 11.725 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,15 TL

2 bilen kişi sayısı : 109.150 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Süper Loto nasıl ve nereden oynanır? Süper Loto kolon ücreti ne kadar?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto hangi gün çekiliyor?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.