3x3 U18 Dünya Kupası ikincisi 3x3 U18 Erkek Takımımız yurda döndü

Moğolistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 3x3 U18 Dünya Kupası’nı ABD ile final oynayarak ikinci sırada tamamlayan 3x3 U18 Erkek Takımımız yurda döndü.

Millilerimizi İstanbul Havalimanı’nda Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ve sporcularımızın yakınları karşıladı.

TBF Altyapı Faaliyetleri Müdürü Gökhan Sunter ve antrenör Tolga Tekinalp ile birlikte oyuncular, Göktuğ Baş, Atakan Erdek, Çağatay Özkan ve İnanç Mert Hotamış’ın 3x3 U18 Dünya Kupası ile ilgili görüşleri şu şekilde:

Gökhan Sunter (TBF Altyapı Faaliyetleri Müdürü)

“3x3 U18 Erkek Takımımız Moğolistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 3x3 U18 Dünya Kupası’nda final oynayarak dünya ikincisi olması hepimizi gururlandırdı. Büyük bir özveriyle antrenörümüz Tolga Tekinalp’in yönetiminde turnuvaya hazırlanan ekibimizi kutluyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bu başarılarımız, altyapılarda ne kadar doğru işler yaptığımızı bir kez daha göstermiş oldu. Özellikle Basketbol Gençler Ligi’nin etkisini bu Dünya Kupası’nda da görmüş olduk. Ayrıca bu başarı, olimpik bir branş olan 3x3 basketbolunda ülkemiz altyapısının geldiği noktayı da bizlere gösterdi. Bir kez daha 3x3 U18 Erkek Takımımızı yakaladığı bu başarıdan dolayı kutluyorum.”

Tolga Tekinalp (3x3 U18 Erkek Takımı Antrenörü)

“3x3 U18 Dünya Kupası’nı belki ülkemize getiremedik ama milli takım olarak diğer bütün ülkelerin saygısını kazanmayı başardık. Bu nedenle ne kadar övünsek azdır. Daha grup maçları oynanırken finaldeki rakibimizin kim olacağını konuşan, turnuva ilerledikçe de sahada devleşen karakterli oyuncular sonuna kadar saygıyı hak ediyorlar. Dünya ikinciliğimiz; başta milletimize, ailelerimize ve basketbol camiamıza hayırlı olsun.”

Göktuğ Baş (3x3 U18 Erkek Takımı Sporcusu)

“Böyle bir turnuvaya katıldığım için çok mutluyum. En başta antrenörümüz Tolga Tekinalp olmak üzere; Türkiye Basketbol Federasyonu’na ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki birinci olalım ve Dünya Kupası’nı da ülkemize getirelim. Ancak final oynayarak turnuvayı tamamladık. Milli forma giyme şansını bana verdiği için federasyonumuza çok teşekkür ederim.”

Atakan Erdek (3x3 U18 Erkek Takımı Sporcusu)

“Organizasyon boyunca çok çalıştık ve çok istedik. İlk kez katıldığımız bir format olan 3x3 U18 Dünya Kupası’ndan ikinci olarak ayrıldık. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.”

Çağatay Özkan (3x3 U18 Erkek Takımı Sporcusu)

“Turnuva gerçekten de inanılmazdı. Maçlarımızı izlemeye gelen taraftarlarımız bize motivasyon sağladı. Sonunda şampiyonluğa ulaşmak isterdik ama olmadı. Takım olarak gerçekten de birlik olduk. Emeği geçen herkesi kutluyorum.”

İnanç Mert Hotamış (3x3 U18 Erkek Takımı Sporcusu)

“Böyle bir organizasyonun içinde bulunduğum için çok mutluyum. İki hafta gibi kısa bir süre içerisinde hem aile hem de takım olduk. Bunun sonucunda da dünya ikinciliğiyle turnuvayı tamamladık. Son ana kadar savaştık ve şampiyonluğu da küçük farklarla kaçırdık. Çok çekişmeli ve heyecanlı bir turnuvayı geride bıraktık. Herkesin ellerine sağlık.”