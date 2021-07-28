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3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde, oyunlar tarihinde ilk kez yer alan 3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu

Aomi Urban Spor Park'ında gerçekleşen müsabakalar sonunda kadınlarda ABD, erkeklerde ise Letonya mutlu sona ulaştı.

ABD finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 18-15 yenerek altın madalyayı kazandı. Rusya Olimpiyat Komitesi, gümüş madalyayla yetinde. Kadınlarda bronz madalyayı ise Fransa'yı 16-14 yenen Çin kazandı.

Erkeklerde ise Letonya, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 21-18 yendi ve altın madalyanın sahibi oldu. Rusya Olimpiyat Komitesi erkeklerde de gümüş madalyada kalırken, bronz madalyayı Belçika'yı 21-10 yenen Sırbistan elde etti.

AA

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