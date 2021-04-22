Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta zirvenin sahibi 1928 Bucaspor, Fatsa Belediyespor ile kozlarını paylaştı. 1. dakikada hızlı gelişen atakta Fatsa ceza sahası içinde oluşan karambolde Berke topa vurdu, kaleci Ömürcan çaresiz kaldı: 1-0. 7'de İzmir ekibinde Osman direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 19'da Oğuz'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tunç, plase bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0. 40'ta Mümin'in Oğuz'u düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Tunç skoru 3-0 yaptı. 57'de tek başına ceza sahasına giren Oğuz, iki kişiyi çalımladıktan sonra düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı, maçın skorunu ilan etti: 4-0. Kalan sürede gol sesi çıkmadı.

Diyarbekir hata yapmadı

İzmir ekibinin takipçisi Diyarbekirspor ise Payasspor'u 3-1 geçti. Bucaspor 62 puanla ilk sırada yer alırken, Diyarbekir ile aynı puana sahip. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğun en büyük favorisi olan İzmir ekibi, sezon sonunda Diyarbekir ile aynı puana sahip olsa bile ikili averaj sayesinde 2. Lig'e doğrudan çıkacak.



