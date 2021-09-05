3.Lig başladı, 2.Lig başlıyor

Süper Lig ve 1. Lig'in ardından alt liglerde de heyecan başlıyor... TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonu, bugün iki grupta oynanacak 18 karşılaşmayla start alacak. Geçen sezon TFF 1. Lig’den düşen Akhisarspor, Ankaraspor ile Eskişehirspor, TFF 3. Lig’den yükselen Adıyaman 1954, Bucaspor 1928, Diyarbekirspor, Isparta 32, Nazilli Belediyespor ve Somaspor’un yanı sıra geçen yıldan devam eden 29 takım, iki grupta mücadele edecek. TFF, Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle GMG Kastamonuspor Kulübü’nün talebi doğrultusunda 2021-2022 sezonundaki tüm haklarını dondurdu. Bu karar nedeniyle Kastamonuspor ile oynayacak takımlar, haftayı maç yapmadan geçecek. İlk yarının 26 Aralık 2021 Pazar günü tamamlanacağı ligde, 16 Ocak haftasında başlayacak ikinci devrenin 30 Nisan Cumartesi günkü müsabakalarla bitirilmesi planlanıyor. Play-Off maçlarının tarihi sonra belirlenecek. Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitiren ekipler doğrudan TFF 1. Lig'e yükselecek.

2 grupta 19 takım

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’den, TFF 3. Lig’e çıkan Hendekspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967 ile 76 Iğdır Belediyespor, TFF 2. Lig’den düşen Elazığspor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor, Mamak ve Sancaktepe’nin yanı sıra ligde devam eden 45 takım TFF 3. Lig’de yer alacak. 1. ve 3.Grup’ta 18’er, 2.Grup’ta 19 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig’de 1. ve 3.Grup’ta ilk yarı 19 Aralık haftasında, 2.Grup’ta ise 26 Aralık haftasında tamamlanacak. 2. Grup’ta her hafta bir takım haftayı maç yapmadan geçecek. Bu arada 3. Lig, dün yapılan 12 karşılaşmayla birlikte resmen başladı.