Ülkemizi 5. kez olimpiyatta temsil etmeye hazırlanan milli çekiççi Eşref Apak 10. kez katıldığı Avrupa Atmalar Kupası'nda ilk şampiyonluğuna 39 yaşında ulaştı. Apak, 5 dünya şampiyonluğu bulunan Polonyalı Fajdek ve eski olimpiyat şampiyonu Pars’ın da olduğu güçlü listede 75.99'la zafere ulaştı. Apak dahi önce 1'er gümüş ve bronz madalya elde etmişti. Tokyo kotası bulunan diğer milli çekiççimiz Özkan Baltacı ise 7. oldu. Disk atmada genç yetenek Özlem Becerek U23 kategorisinde altın, gülle atmada Emel Dereli bronz madalya elde etti. Kupada madalya alsak da olimpiyat kotasını getirecek derece gelmedi.



