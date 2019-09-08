39 yaşında ama takımın en hırslısı Emre Belözoğlu

A Milli Futbol Takımımız'da kamp boyunca sadece son iki idmanda takımla birlikte yer alan Emre Belözoğlu, dün hem doğum gününü kutladı hem de Andorra karşılaşmasında sahaya kaptan olarak ilk 11’de çıktı.

Milli formayı 100. kez giyerek dalya yapan Emre, böylece en fazla milli formayı giyen futbolcular arasında 4. sırada yer alan Arda Turan’ı yakaladı.

39 yaşına giren Emre’nin doğum günü kutlaması, karşılaşma öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Emre, eşi ve çocuklarının da kutlamaya sürpriz bir şekilde katılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

39 yaşına giren tecrübeli futbolcu, “Ay- Yıldızlı formamız dünyanın en güzel forması, Türk bayrağı da dünyanın en güzel bayrağı. Bunlar için mücadele vermek müthiş bir duygu” ifadelerini kullandı.

Mücadelede de yaşına rağmen çok iyi bir performans gösteren, takım arkadaşlarına göre çok daha hırslı gözüken yıldız futbolcu sürekli gol için çabaladı ve doğum gününde 3 puan sevinci yaşadı.

Maç sonunda takım arkadaşları, Emre’yi omuzlara aldı.