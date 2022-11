39. Breeders’ Cup yarış festivalinde ilk gün koşuları tamamlandı

Dünyanın birçok ülkesinden başarılı safkanların bir araya geldiği ve bu yıl Keeneland Hipodromu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 39. Breeders’ Cup festivali 4 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen ilk gün koşularıyla başladı.

Breeders’ Cup festivalinin 1. gün koşuları kapsamında, bu yıl beşinci kez “Future Stars Friday” mottosuyla, 2 yaşlı tayların katıldığı Grup koşular gerçekleştirildi.

2 yaşlı tayların start aldığı Breeders’ Cup festivali kapsamındaki ilk G1 yarış 1100 metre çim pistteki Turf Sprint oldu. Godolphin Ekürisi’nin sahibi olduğu, Charlie Appleby’nin antrene ettiği Mischief Magic (Exceed And Excel - Veil Of Silence / Elusive Quality) jokeyi William Buick idaresinde sonlardaki güçlü atakları neticesinde kazanmayı başardı.

İngiltere’den bu koşu için gelen ve daha önce G3 koşu birinciliği bulunan Mischief Magic 6. startında ilk G1 zaferine ulaşırken, toplamda ise 4. birinciliğini hanesine yazdırmış oldu.

1700 metre kum pistte önce 2 yaşlı dişi sonra ise erkek taylar G1 BC Juvenile Fillies ve G1 BC Juvenile için piste çıktı.

Dişi tayların katıldığı BC Juvenile Fillies’de Mark Casse’nin antrene ettiği Wonder Wheel (Into Mischief - Wonder Gal / Tiz Wonderful) jokeyi Tyler Gaffalione ile birinciliğe uzandı.

Son startında G1 Alcibiades Stakes’i kazanmış olan Wonder Wheel, G1 BC Juvenile Fillies ile birlikte kariyerinin 5. startında 4. birinciliğini elde etmiş oldu.

Erkek tayların katıldığı G1 BC Juvenile’da ise Todd Pletcher’ın antrene ettiği Forte (Violence - Queen Caroline / Blame) jokeyi Irad Ortiz Jr. ile galibiyete imza attı.

G1 Hopeful Stakes ve G1 Breeders Futurity galibi olan Forte üst üste 3. Grup 1 zaferine ulaşırken, koşunun favorisi Cave Rock da ikinci olarak ilk mağlubiyetini almış oldu.

G1 BC Juvenile Fillies Turf ve G1 BC Juvenile Turf ise tayların 1600 metre çim pistte güçlerini sınadığı koşular oldu. Dişi tayların katıldığı koşuda Aidan O’Brien’ın antrene ettiği Meditate (No Nay Never - Pembina / Dalakhani) jokeyi Ryan Moore ile birinciliğe ulaştı.

Daha önce Grup koşu galibiyetleri bulunup, G1 plasesi olan Meditate favori çıktığı G1 BC Juvenile Fillies Turf’teki zaferiyle kariyerinin 7. startında 5. birinciliğine ulaşmış oldu.

