TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Umut Bulut, gösterdiği performansla alkış toplamaya devam ediyor. Bulut, Eyüpspor'un Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği mücadelenin 81'inci dakikasında sahne aldı ve şık bir gol kaydetti. Eyüpspor sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 23'e yükseltti ve 3'üncü sıradaki yerini korudu.

SÜPER LİG'DE REKOR KIRMIŞTI, EYÜPSPOR'DA DA DURMUYOR

Tecrübeli golcü, geçen sezon Oğuz Çetin'in 503 maçla " Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu" rekorunu kırmış ve adını zirveye yazdırmıştı.

Süper Lig'de 515 maçta 163 gole imza atan 38 yaşındaki santrfor, Spor Toto 1'inci Lig'e de hızlı bir başlangıç yaptı. Eyüpspor formasıyla 10 maçta sahaya çıkan Umut Bulut, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.