38 yaşındaki Petr Cech, yeniden Chelsea kadrosunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, lig yönetimine bildirdiği 25 kişilik kadroya kaleci Petr Cech’i de dahil etti. Londra temsilcisi, aktif kariyerini geçen yıl noktalayan ve kulüpte danışman olarak hizmet veren 38 yaşındaki Çek file bekçisini yeniden kadroya aldı.

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea’de rekor bonservis bedeliyle transfer edilen İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga’nın performansı tartışılırken, sezon başında Rennes’den Senegalli kaleci Edouard Mendy takıma katılmıştı.

Kulübün internet sitesinde, Cech’in koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla kadroya alındığı ve sözleşmesinin bulunmadığı kaydedildi.

2004-2015 yıllarında Chelsea kalesini koruyan Cech, bu dönemde 15 kupa sevinci yaşadı ve 228 maçı gol yemeden tamamladı.