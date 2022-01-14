38 yaşındaki Dani Alves Sao Paulo ile olan sözleşmesini feshederek eski takımı olan İspanya devi olan Barcelona ile sözleşme imzalamıştı.

Son olarak 10 Eylül’de oynanan Peru maçı kadrosunda yer alan Alves, karşılaşmada 28 dakika forma giymişti. Tite, Peru maçının ardından oynanan beş maçta da Dani Alves’i milli takıma davet etmedi.

Haziran 2016’dan bu yana Brezilya’nın başında bulunan tecrübeli teknik adam, 68 karşılaşmadan 27’sinde Dani Alves’i kadroya çağırdı. Geçen senenin başından bu yana ise Alves, 16 maçtan sadece ikisinde Brezilya kadrosunda yer aldı.

Tite, Paraguay ve Ekvador maçları için ilginç bir karara da imza atarak aşı olmayan Renan Lodi’yi milli takıma almadı. 60 yaşındaki teknik adam, Atletico Madridli futbolcunun aşılı olmadığı için kadroda yer alma hakkını kaybettiğini söyledi.