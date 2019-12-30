377 gelin adayı onun peşinde!

2020'nin şubat ayında başlayacak yeni at yarışı aşım sezonunda Türkiye Jokey Kulübü'nün 2008'de ABD'den ithal ettiği başarılı aygırı Victory Gallop rekor sayıda kısrak için sahiplerinden çiftleşme talebi aldı. Senelerdir en çok kazandıran İngiliz aygırı olma unvanını kimseye kaptırmayan 24 yaşındaki safkan için bu yıl rekor sayıyla tam 377 kısrak çiftleşmesi için başvuru yapıldı.

İlerleyen yaşından ötürü aşım kotası bu yıl 70 adet olarak belirlenen aygır için önümüzdeki günlerde kura çekilecek ve TJK tarafından ek kontenjan açılmaması halinde Victory Gallop'la eşleşme hakkını yitiren 307 kısrağın sahipleri bu kez şansını kotası boşta olan başka aygırlarda arayacak.

Şampiyon aygır Victory Gallop'un bu yılki tek aşım hakkı bedeli 25 bin TL olarak belirlendi. Bu bedelle Victory Gallop 2020 aşım sezonunda TJK'ya yaklaşık olarak 1 milyon 750 bin TL gelir sağlayacak.

Cem BOŞGELMEZ