Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye 36 Milyon TL'yi geçti. 3 Kasım'da yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen 5 Kasım Süper Loto çekilişi saat 21.30'da noter huzurunda yapılan olan canlı yayınla gerçekleşti. Büyük ikramiyenin 36 milyon 555 bin 353 TL olarak belirlendiği dev çekilişte şanslı numaralar; 10 - 23 - 39 - 40 - 54 - 56 olarak belirlendi.

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MİLLİ PİYANGO ONLİNE'DA DEV İKRAMİYE SAHİBİNİ ARIYOR

İzmir Konak'tan 6 bilen 1 talihli, 36.555.353 TL'lik dev ikramiyenin sahibi oldu.

6 bilen 1 talihli 36.555.353 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 13 kişi 28.122,00 TL, 4 bilen 910 kişi 624,90 TL, 3 bilen 21.959 kişi 31,40 TL ve 2 bilen 223.376 kişi ise 3,25 TL ikramiyeye hak kazandı.

Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından dilediğiniz zaman online oyun oynayabilir, QR kodla sorgulama yapabilir, 7-24 para çekip gönderebilir ve tüm sonuçlara ulaşabilirsiniz. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Süper Loto nasıl ve nereden oynanır? Süper Loto kolon ücreti ne kadar?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.



