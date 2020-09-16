357 hafta sonra Göztepe zirvede

Denizlispor’u 5-1 gibi farklı skorla yenerek haftayı lider kapatan Göztepe 45 yıl sonra bir ilki başardı. İlk hafta maçları sonrasında 4 averajla ligin zirvesine yerleşen Sarı- Kırmızılılar, en son 1975-1976 sezonunda liderlik koltuğuna oturmuştu. İzmir temsilcisi, o sezonda ilk hafta maçında Ankaragücü’nü yine 5-1’lik aynı skorla geçmişti. Süper Lig’de 357 hafta sonra zirveye çıkan Göz Göz tarihinde toplamda 15 kez liderlik sevinci yaşadı.