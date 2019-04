35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği Gaziantep’ten başladı

Törende konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, sayının 100 bine çıkması talebinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Demirören'in bu talebi üzerine destek verilecek öğrenci sayısının 150 bine çıkacağını söyledi.

1954 yılından bu yana düzenlenen ve dördüncü kez Gillette sponsorluğunda gerçekleştirilen 65’inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri gecesinde bu yıl bir ilke de imza atılmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gillette, Milliyet ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin katkılarıyla ‘Sporun En İyileri’ için verilen oylar sonucunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okuyan 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanacağı açıklanmıştı.

Hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinin ilk adımı Gaziantep Mehmet Akif Orta Okulu’nda yapıldı. Gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak için Gaziantep’te ilk bin öğrenciye malzeme desteği sağlandı. Gaziantep'te düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile Türkiye Milli Olimpiyat Komites i(TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlanan spor malzemesi destek programında konuşan Tankut Turnaoğlu, “Bugün burada olduğum için çok mutluyum. 65 yıldır Milliyet spor ödülleri çatısı altında yapılan ödüllerde bu yıl farklı bir projenin altına imza attık. Bu yıl ihtiyacı olan okullarımıza bağış yapma kararı aldık. Gençlik ve spor bakanlığımızın katkısıyla bu yardımı fazlalaştırdık. 35 bin ihtiyacı olan çocuğa spor malzemesi sağlayabiliyoruz. Onların yarının hem güzel iyi sporcuları hem de başarılı sporcuları olabilsin. Biz sporun iyileştirdiğine inanıyoruz. Spor ile aktif olarak ilgilenenlerin daha sağlıklı ve daha kendine güvenen bireyler olduğunu biliyoruz” dedi. TMOK Başkanı Uğur Erdener ise projede yer almaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonluğunda bizim proje ortağımız P&G ve Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen bizimde katkımızın olduğu bu büyük projenin parçası olmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak isterim” şeklinde konuştu.

‘RAKAMI 100 BİNE ÇIKARALIM’

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, aile olarak eğitime destek verdiklerini ifade etti. Destek verilecek öğrenci sayısının 35 binden 100 bine çıkarılması talebinde bulunan Yıldırım Demirören, şunları dedi: “Milliyet Gazetesi, Gillete, Olimpiyat Komitesi ve Spor Bakanlığımızla başlattığımız 35 bin kişiyi Güney Doğuda giydirme projesi bugün ilk meyvelerini veriyor. Biz Demirören ailesi olarak bugüne kadar 35 ilk ve ortaokul yaptırdık. 50 bine yakın engelli sandalyesi dağıttık. Bunları yapmaktan şeref duyuyoruz. Ama sayın bakın sayın ortaklar sizlerden bir ricam var. Bu 35 bin rakamı çok az. Gelin hep beraber bunu 100 bine çıkaralım. Çünkü spor gençlik için çok önemli ülkemiz için. Spor çok önemli bir unsur. Dünyada dostluk barış spor ile geliyor. Sayın bakanımızda bununla ilgili çok güzel projeler yapıyor. İnşallah bunu arttıracağız tekrar.”

'BEN SAYIYI 150 BİNE ÇIKARIYORUM'

Bakan Kasapoğlu ise daha önce Gaziantep'te yapılacak spor tesisleri için 150 milyon liralık protokol imzaladıklarını hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gerçekten önemli bir gelenek Gillete Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri. İki hafta önce bugünkü programını gerçekleştirdik. Bugün bir araya gelişimizdeki sebeplerdin biride bu ödül töreni. Bu ödül töreninde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ahirete göçenleri yad ediyorum. Özellikle Erdoğan Demirören bey kendisini geçen yıl ahirete yolcu ettik. Kendisini de rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayırsever bir iş adamı olarak bu geleneği bugün çocukları ve Yıldırım Demirören devam ettiriyor. Spor bizim için çok önemli. Bizde bu vesileyle bakanlık olarak sizlerin spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla pek çok tesisi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Ülkemiz son 10 yılda sporda çok önemli aşamalar kaydetti. Ülkemizdeki tesisler mükemmel tesisler. Bu vesileyle şunu da sizlere tekrar duyurmuş olayım. 3 ay kadar önce Gaziantep’te çok güzel bir protokol imzaladık. 150 milyon lira değerinde spor tesislerimizin 1 yıl içinde tamamlanacak olan imza törenini yaptık. Spor bizim için iyileştirici. Hepimizin bildiği bir konu. O yüzden hepimizin her gün spor yapması lazım. Bizde bu imkanları sizlere sunmak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep bizim için önemli. Bu bölgenin spor başkenti olacak Gaziantep. O yüzden inşallah bugün vereceğimiz malzemeleri yapacağımız tesisleri sizler her zaman kullanacaksınız. İnternette vakit geçirmek yerine spor yapacaksınız. Madalya sahibi şampiyon sporcular çıkacak Gaziantep’te. Yıldırım Demirören 100 bin dedi ben bu sayıyı 150 bine çıkarıyorum. Yeter ki uyuşturucuya ve tüm kötülüklere karşı sporu önemli bir araç olarak kullanalım ve değerlendirelim. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz. Sizler için her türlü imkanı seferber etmeye hazırız. Her türlü engele rağmen ülkemizin çıtasını daha yukarılara taşıyacağız. Hem sporda hem diğer alanlarda çok daha güçlü bir Türkiye’yi sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünya 5’ten büyüktür diyerek bunu tüm dünyaya ilan edeceğiz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum”

Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise, “Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Milliyet ile beraber başlattığımız sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sporla iç içe olmayı çok seviyor, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz, özellikle gençlerin sporla aktif bir şekilde ilgilenmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şirketimiz bünyesinde sadece Gillette ile değil, kurumsal olarak da gençlerimizin sporla sağlıklı ve kendine güvenli bir şekilde gelişmelerini önemsiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından okuldaki öğrencilere spor malzemelerinin olduğu çantalar verildi.

Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) -