3,5 ay önce doğum yapan Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!

Mesut Özil'le evliliğinden olan kızı Eda'yı 30 Mart'ta kucağına alan Amine Gülşe, önceki gün ağabeyinin düğününe katıldı. 27 yaşındaki Gülşe'nin doğum kilolarını 3.5 ayda tamamen verdiği gözlendi.

Düğünde balık tipi elbise tercih eden çiçeği burnunda anneye takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı.

Öte yandan Gü¨lşe'nin ağabeyi Şahan Gülşe, sevgilisi Stefanie Duarte ile nikah masasına oturdu. Amine Gülşe abisi Şahan Gülşe için masraftan kaçınmadı ve çifte İsveç'ten 150 bin dolarlık (1 milyon TL'lik) bir ev alarak hediye etti.

Türk anne ile Irak Kerküklü bir babasının kızı olan Amine Gülşe 1993 İsveç doğumlu ve 1,78 boyunda.

Çifte vatandaşlığı olan Amine Gülşe, tarih merakı yüzünden 2013 yılında abisi ve babasını İsveç'te bırakarak, annesiyle İzmir'e taşınmış.

Amine Gülşe verdiği bir röportajda bu durumu "Çocukluk hayalim hostes olmaktı. Onların uçak kalkmadan yaptıkları hareketleri çok severdim." sözleriyle anlatmıştı.

"Çocukluk yıllarımı prensesler gibi yaşadım" diyen Amine'yi anne ve babası kendi dilini unutmasın diye her yıl Türkçe kursuna gönderdi.

Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi oldu. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Kariyerine modellikle başlayan Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı.