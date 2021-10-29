32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası sona erdi

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Avustralya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna’dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde Netsel Marina’dan sırayla ayrılarak körfeze açılan yatlar, yarış için bir süre rüzgar bekledi. Uygun rüzgarın çıkmasının ardından Marmaris Körfezi’nde IRC Division ve IRCCHR Division sınıfı yatlar, start aldı. 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, klasik etabın bitişiyle tamamlandı.

Körfezde yarışan yatlar, balonlarını açarak görsel şölen oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve tatilciler cep telefonlarıyla yarışları kaydetti.

Organizasyonun beşinci gününde sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1 Division: Lagertha/Sergei Musikhin, IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov, IRC3 Division: Baby Dracula/Vedat Tezman, IRC4 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva, IRC5 Division: Looping/Yury Shuvalov, IRC6 Division: M2/Boris Gusev, IRCCHR1 Division: Okhotnik- Alexey Shemakin, IRCCHR2 Division: Rama-Andrei Morozov, IRCCHR3 Division: Barracuda-Fedor Druzhinin, IRCCHR4 Division: Baba Yaga-Viacheslav Frolov

MUĞLA (AA)