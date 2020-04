32 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz!

Epic Games kullanıyorsanız her hafta yeni oyunlar sizleri bekliyor. Her hafta yapılan bu ücretsiz dağıtımın önce 2020’nin başına kadar devam edeceği belirtilmişti. Fakat Epic Games, yaklaşık her hafta en az 1 oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarıyla paylaşıyor.

Epic Store oyunu şu şekilde özetliyor: “For The King oyunu stratejinin, sıra temelli savaşın ve rogue benzeri unsurların zorlayıcı bir karışımıdır. Yöntemsel haritalar, görevler ve olaylar sayesinde her oyun eşsizdir. Tek oyuncu, yerel veya çevrimiçi eşli seçeneklerle Fahrul’u keşfedin.” Eğer sizde RPG, strateji, sıra temelli ve macera türünde oyunları seviyorsanız ayrıca bu oyunu aynı zamanda arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz.

Sizler de hemen bu oyunu ücretsiz olarak indirip oynamak istiyorsanız öncelikle Epic Games hesabı oluşturmak. Epic Games hesabınız varsa da oyunu kütüphanenize eklemeniz yeterli. Bu oyunu Windows, MAC OS X ve Linux işletim sistemi olanlar indirebiliyor fakat şöyle bir durum var. Steam ile üç işletim sistemi için indirilen oyun Epic Store hesabınız ile beraber sadece Windows işletim sistemi için indirebiliyorsunuz. (ShiftDelete)