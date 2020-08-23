32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın ödül töreni yapıldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve bin 765 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TMOK Başkanı Uğur Erdener ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Dereceye giren sporcular, madalyalarını ve ödüllerini kendileri aldı.

Kadınlarda yarışı ilk sırada tamamlayan Hilal Zeynep Saraç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yarışta 2018’de de birinci olmuştum. 2019’da erkekler genel klasman birincisini geçerek bir ilki başarmıştım. Şimdi tekrar birinciliğe çıkmaktan dolayı gururluyum. Çok mutluyum. Harika bir duygu. Zor bir yarış. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erkeklerde birinciliği elde eden Mustafa Serenay ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Geçen sene istediğim dereceye ulaşamamıştım. Bu yıl elimden geleni yaptım ve birinci oldum. Çok iyi bir organizasyon oldu." diye konuştu.