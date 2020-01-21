31 yıldır dinmeyen acı!

Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Kazanın 31. yıldönümünde Piazza AVM’de duygusal bir anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma töreni, kazada hayatını kaybedenlerin resimlerinin olduğu dev pankartın AVM’ye çekilmesiyle devam etti. Anma töreninin açılışında konuşan dönemin Samsunspor Başkanı Hakkı Tomaç, kazanın ardında her yıl anma töreni düzenlediklerini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Samsunspor, futbol şehitlerini dualarla andı.

Ölenlerin acısı sürüyor

Samsunspor Derneği Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Kulüp Genel Sekreteri Haluk Tan ise, “Kulüpler, yaşadıkları acılarla ve sevinçlerle bir şehir bütünlüğü sağlarlar. Bu kaza bizim şehrimizin acı günü. Ölenleri senede 1 defa anıyoruz. Ama o anı yaşayanlar, futbolcuların aileleri ve hayatta kalanlar o acıyla ömürlerinin sonuna kadar yaşamak durumundalar” dedi.

Kazanın gerçekleştiği Havza ilçesindeki yere çelenk bırakıldı.