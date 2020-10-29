Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Estonya, Kazakistan, ABD, Bulgaristan, Letonya, Hollanda ve Romanya’dan 102 yelkenli yat ile 820 sporcu katılıyor. Dördüncü gün yarışlarında Netsel Marina’dan ayrılan yatlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaris Kalesi önünden Atatürk Anıtı’na geçit töreni yaptı. Yatların yelkenine büyük Türk bayrağı asılırken, meydanda saygı duruşunda bulundu.

IRC Division ile IRCCHR Division sınıfı yatlar koy dışında mücadele etti. Açık denize çıkan yatlar, antrenman turları attı. Yarış için uygun rüzgar olmasıyla Turunç Mahallesi açıklarında yelkenciler sınıflarına göre start aldı. Dalaman İlçesi açıklarındaki Nar Adası etrafından dönüş yapan yelkenliler start aldıkları noktada yarışı bitirdi.

31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 30 Ekim Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek. Organizasyonun dördüncü gününde gerçekleştirilen yarışta sınıflarında dereceye giren yatlar itirazlar nedeniyle yarın sabah açıklanacak.

AA