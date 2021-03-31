Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1401 olduğunu belirtilirken, 152 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 38.578.057 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 31.537 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 39.302 olarak açıklandı