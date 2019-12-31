31 Aralık 2019 Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları belli oldu. 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango isabet eden şehirler İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi. İşte 2020 MPI sorgulama ekranı ve Milli Piyango sonuçları öğrenme sayfası...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?

Saatler ilerledikçe heyecanın arttığı salondaki çekilişte '4' ve '8' amorti rakamları olarak belirlendi. Daha sonra 8 milyon ve 80 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. '9976216' numaralı bilete 8 milyon liralık ikramiye çıktı. Büyük ikramiye çekilişinde heyecan doruğa çıktı. Çekiliş sonunda 80 milyon liralık ikramiye çıkan bilet '1358490' olarak belirlendi.

Büyük ikramiyenin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'teki talihlilere çıktığı belirlendi.