Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, Erzurumspor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutluydu. Sarı-Kırmızılılar’ın başındaki 300. lig maçında sahadan zaferle ayrılan Terim, karşılaşma sonrasında şunları söyledi: “Maçı iki yarı halinde değerlendirirsek birinci dakikada öne geçebilirdik. Frikikten golü bulabilirdik. İlk yarı daha isabetli ama daha ağırdık. İkinci yarı ise daha hızlıydık. Üçüncü bölgede birçok pozisyon bulduk. İlk yarı golü bulsak çok daha farklı olurdu. Son vuruşlarda ne yazık ki başarılı olamadık. Bunu teknik ya da beceriksizlikle nasıl açıklayacağız bilmiyorum.”

‘Hasar tespit yapıyoruz’

“Ancak burada önemli olan kazanmak için sabırlı oynadık ve istediğimizi almayı başardık. Rakibe fazla önemli bir pozisyon vermedik. 90 dakika baskılı oynadık. Emre Akbaba’nın durumu yarın (bugün) sabah belli olacak. Biz de şimdi hasar tespit yapıyoruz. Birkaç arkadaşımız bir süredir oynuyor, bazıları ise oynamıyor. Ndiaye zaten Porto’da oynamayacak. Tam da ona ihtiyacımız olan bir maçtı. Ancak onun yerine oynayacak arkadaşımız da elinden geleni yapacaktır.”

Feghouli ilk kez ilk 11'de

Sezon başında Akhisar’la oynanan Süper Kupa finalinde ilk 11’de yer alan Sofiane Feghouli, bu maçın ardından kötü performansı sebebiyle teknik direktör Fatih Terim tarafından 11’de tercih edilmemişti. Sonrasında ligde sadece 3 karşılaşmada süre bulan ve bunların hepsinde de oyuna sonradan giren Feghouli’ye Terim, bir şans daha verdi. Gözden düştüğü konuşulan Cezayirli yıldız, dün verdiği paslar ve ortaya koyduğu mücadele ile dikkat çekti. 82. dakikada kenara gelen 28 yaşındaki oyuncu, oyundan çıkarken tribünlerden alkış aldı.