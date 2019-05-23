30 Yıllık futbol turnuvasına yoğun ilgi

Turnuvanın A grubunda Kayılar Spor, Dikilitaş Spor, Balkavak Spor, B grubunda Göl Spor, Ada Spor, Gençlerbirliği Spor futbol takımları yer alırken, müsabakalar 4 Haziran tarihinde başlayacak. Futbol turnuvasının birlik ve beraberliğe katkısı olduğunu belirten Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner, termal futbol sahasında yapılacak olan turnuvada centilmenlik ve örnek davranışların ön planda olacağını kaydetti.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz da “Çitgöl beldemizdeki futbol turnuvası Ramazan Bayramının 1’inci günü saat 17.00’de Kayılar Spor ve Dikilitaş Spor arasında yapılacak olan müsabaka ile başlayacak. 1990 yılının başından itibaren sürdürülebilir olarak başarılı bir şekilde devam eden bayram futbol turnuvasına emek verenlere teşekkür ediyoruz. Çitgöl Beldesinde geçmişten geleceğe nesiller, yine bir bayram tadında spor ile buluşacak” dedi.

İHA