30 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2673 coronavirüs hastası tespit edildiği, 394 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 40.131 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 31.891 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2673 olduğunu belirtilirken, 394 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 47.261.999 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 40.131 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 31.891 olarak açıklandı