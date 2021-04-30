Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2673 olduğunu belirtilirken, 394 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 47.261.999 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 40.131 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 31.891 olarak açıklandı