Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü çekiliş sonuçları belli oldu. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 50 kişiye bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.

30 MAYIS SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

052808

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

005992 026838 034171 059299 137394 141659

201270 216343 219551 230360 249306 255134

256221 271813 302574 354467 357846 360214

366368 380776 390613 419679 435204 482375

484683 502365 513343 521649 552416 593050

614244 634137 640202 661338 666162 669911

679738 696451 721275 745439 784265 814586

827348 844570 850136 874505 900091 988033

990733 999757

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

0 - 1 - 9

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 50 kişi bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.