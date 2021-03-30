30 Mart Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1376 coronavirüs hastası tespit edildiği, 155 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 31.385 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 37.303 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1376 olduğunu belirtilirken, 155 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 38.388.045 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 31.385 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 37.303 olarak açıklandı