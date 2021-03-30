Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1376 olduğunu belirtilirken, 155 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 38.388.045 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 31.385 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 37.303 olarak açıklandı