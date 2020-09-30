Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.391 olduğunu belirten Bakan Koca, 65 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 10.380.261 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 318.663 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.195 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü. Denemelerin çok ötesine geçtiğini söyleyebilirim. Bağlantılı olduğumuz ülkeler aşıdan yanıt aldıklarını rapor etmektedir. 13 yerli çalışmamız var. Hayvan deneyleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum"





İlgili Haberler Bakan Koca'dan seyirci açıklaması



