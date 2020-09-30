30 Eylül Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.391 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 65 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 318.663'e yükseldi, can kaybı ise 8.195 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.391 olduğunu belirten Bakan Koca, 65 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 10.380.261 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 318.663 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.195 olduğu kaydedildi.
Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü. Denemelerin çok ötesine geçtiğini söyleyebilirim. Bağlantılı olduğumuz ülkeler aşıdan yanıt aldıklarını rapor etmektedir. 13 yerli çalışmamız var. Hayvan deneyleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum"
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