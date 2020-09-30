30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapıldı. Katlandıkça büyüyen ve 65.907,528 TL'ye ulaşan Çılgın Sayısal Loto'nun 30 Eylül çekilişi millipiyangoonline.com'dan canlı yayınlanan çekiliş ile gerçekleştirildi. Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası şanslı rakamlar belli oldu.

65.907,528 TL büyük ikramiye belirlenen 30 Eylül Sayısal Loto çekilişinde rakamlar 8 - 25 - 28 - 35 - 43 - 59 ve joker 77 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. 5+1 bilen de olmazken, 5 bilen 1 kişi 388.378,85 TL, 4 bilen 251 kişi 1.547,30 TL, 3 bilen 10.229 kişi 94,90 ve 2 bilen 150.289 kişi 9,65 TL kazandı.

Çılgın Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto kuralları nelerdir?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto Oyun kurallarını daha detaylı inceleyebilmek için buraya tıkla!