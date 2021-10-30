30 Ekim Cumartesi günü bir birinden heyecanlı futbol maçlarına sahne olacak. Almanya 2. Lig, İngiltere Premier Lig, Bundesliga, La Liga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 ve Hollanda Ligi bunlardan sadece bazıları...

İşte 30 Ekim Cumartesi günü canlı yayınlanacak maçların listesi...

14.30 Hannover-Erzgebirge Tivibuspor4

14.30 D.Dresden-SandhausenTivibuspor5

14.30 W.Bremen-St.Pauli Tivibuspor3

14.30 Leicester-Arsenal S Sport

14.30 Fulham-WBA Beinsports4

15.00 Elche-R.Madrid Spor Smart

16.00 Atalanta-Lazio SSport2

16.30 A.Bielefeld-Mainz Beinconnect

16.30 B.Dortmund-Köln Tivibuspor4

16.30 Freiburg-G.Fürth Beinconnect

16.30 Leverkusen-Wolfsburg Tivibuspor5

16.30 U.Berlin-B.Münih Tivibuspor3

17.00 Liverpool-Brighton S Sport

17.00 M.City-C.Palace A Spor

17.00 Newcastle-Chelsea S Sport+

17.00 Watford-Southampton S Sport+

17.00 Stoke-Cardiff Beinconnect

17.15 Sevilla-Osasuna Spor Smart

18.00 Metz-St.Etiene Beinconnect

19.00 Verona-Juventus S Sport2

19.30 Frankfurt-Leipzig Tivibuspor3

19.30 Tottenham-M.United SSport

19.30 Valencia-Villarreal Spor Smart

21.00 Estoril-Benfica SSport+

21.30 Hamburg-H.Kiel Tivibuspor3

21.45 Torino-Sampdoria S Sport2

21.45 St.Truiden-C.Brugge Tivibuspor4

22.00 Lyon-Lens Beinsports2

22.00 Barcelona-Alaves Spor Smart

22.00 Reading-Bournemouth Beinsports3

23.15 S.Lisbon-Guimaraes S Sport+