30 Ekim Cumartesi günü canlı yayınlanacak maçların listesi...
30 Ekim Cumartesi günü bir birinden heyecanlı futbol maçlarına sahne olacak. Almanya 2. Lig, İngiltere Premier Lig, Bundesliga, La Liga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 ve Hollanda Ligi bunlardan sadece bazıları...
30 Ekim Cumartesi günü bir birinden heyecanlı futbol maçlarına sahne olacak. Almanya 2. Lig, İngiltere Premier Lig, Bundesliga, La Liga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 ve Hollanda Ligi bunlardan sadece bazıları...
İşte 30 Ekim Cumartesi günü canlı yayınlanacak maçların listesi...
14.30 Hannover-Erzgebirge Tivibuspor4
14.30 D.Dresden-SandhausenTivibuspor5
14.30 W.Bremen-St.Pauli Tivibuspor3
14.30 Leicester-Arsenal S Sport
14.30 Fulham-WBA Beinsports4
15.00 Elche-R.Madrid Spor Smart
16.00 Atalanta-Lazio SSport2
16.30 A.Bielefeld-Mainz Beinconnect
16.30 B.Dortmund-Köln Tivibuspor4
16.30 Freiburg-G.Fürth Beinconnect
16.30 Leverkusen-Wolfsburg Tivibuspor5
16.30 U.Berlin-B.Münih Tivibuspor3
17.00 Liverpool-Brighton S Sport
17.00 M.City-C.Palace A Spor
17.00 Newcastle-Chelsea S Sport+
17.00 Watford-Southampton S Sport+
17.00 Stoke-Cardiff Beinconnect
17.15 Sevilla-Osasuna Spor Smart
18.00 Metz-St.Etiene Beinconnect
19.00 Verona-Juventus S Sport2
19.30 Frankfurt-Leipzig Tivibuspor3
19.30 Tottenham-M.United SSport
19.30 Valencia-Villarreal Spor Smart
21.00 Estoril-Benfica SSport+
21.30 Hamburg-H.Kiel Tivibuspor3
21.45 Torino-Sampdoria S Sport2
21.45 St.Truiden-C.Brugge Tivibuspor4
22.00 Lyon-Lens Beinsports2
22.00 Barcelona-Alaves Spor Smart
22.00 Reading-Bournemouth Beinsports3
23.15 S.Lisbon-Guimaraes S Sport+