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30 Ekim Cumartesi günü canlı yayınlanacak maçların listesi...

30 Ekim Cumartesi günü bir birinden heyecanlı futbol maçlarına sahne olacak. Almanya 2. Lig, İngiltere Premier Lig, Bundesliga, La Liga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 ve Hollanda Ligi bunlardan sadece bazıları...

30 Ekim 2021, Cumartesi 08:47 Son Güncelleme:
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30 Ekim Cumartesi günü canlı yayınlanacak maçların listesi...

30 Ekim Cumartesi günü bir birinden heyecanlı futbol maçlarına sahne olacak. Almanya 2. Lig, İngiltere Premier Lig, Bundesliga, La Liga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 ve Hollanda Ligi bunlardan sadece bazıları...

İşte 30 Ekim Cumartesi günü canlı yayınlanacak maçların listesi...

14.30 Hannover-Erzgebirge Tivibuspor4

14.30 D.Dresden-SandhausenTivibuspor5

14.30 W.Bremen-St.Pauli Tivibuspor3

14.30 Leicester-Arsenal S Sport

14.30 Fulham-WBA Beinsports4

15.00 Elche-R.Madrid Spor Smart

16.00 Atalanta-Lazio SSport2

16.30 A.Bielefeld-Mainz Beinconnect

16.30 B.Dortmund-Köln Tivibuspor4

16.30 Freiburg-G.Fürth Beinconnect

16.30 Leverkusen-Wolfsburg Tivibuspor5

16.30 U.Berlin-B.Münih Tivibuspor3

17.00 Liverpool-Brighton S Sport

17.00 M.City-C.Palace A Spor

17.00 Newcastle-Chelsea S Sport+

17.00 Watford-Southampton S Sport+

17.00 Stoke-Cardiff Beinconnect

17.15 Sevilla-Osasuna Spor Smart

18.00 Metz-St.Etiene Beinconnect

19.00 Verona-Juventus S Sport2

19.30 Frankfurt-Leipzig Tivibuspor3

19.30 Tottenham-M.United SSport

19.30 Valencia-Villarreal Spor Smart

21.00 Estoril-Benfica SSport+

21.30 Hamburg-H.Kiel Tivibuspor3

21.45 Torino-Sampdoria S Sport2

21.45 St.Truiden-C.Brugge Tivibuspor4

22.00 Lyon-Lens Beinsports2

22.00 Barcelona-Alaves Spor Smart

22.00 Reading-Bournemouth Beinsports3

23.15 S.Lisbon-Guimaraes S Sport+

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