30. Ege Rallisi, 79 ekibin katılımıyla 16 Ekim’de başlayacak

Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Yüce, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. ayak yarışı olan Ege Rallisi’nin 79 ekibin katılımıyla 16-17 Ekim’de Seferihisar’da düzenleneceğini belirtti.

Özer Yüce, bir restoranda düzenlenen rallinin basın toplantısında yaptığı konuşmada, uzun bir aranın ardından yeniden organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını, yarışmacı ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti:

"Şu ana kadar 79 katılımımız var. Bu son zamanlarda alınan en büyük katılım." diyen Yüce, hafta sonu heyecanlı bir yarışın kendilerini beklediğini aktardı.

Yüce, şu bilgileri verdi:

"16 Ekim’de başlayacak yarışa 79 araç, 150 sporcu katılacak. 104 kilometresi özel etap olmak üzere 254 kilometre koşulacak. Seferihisar pazar yerinin servis alanı olarak kullanılacağı rallide cumartesi günü saat 12.00’de ralli merkezinden start alacak ekipler Beyler özel etabını iki kez geçtikten sonra saat 18.15’ten itibaren günü kapalı parkta noktalayacak. Ekipler, rallinin ikinci gününde ise Çatalca, Maden, Gödence mahallelerinin içinde olduğu ve ikişer kez geçecekleri Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve Egemot etaplarında yarışacak. Organizasyon, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası’na puan verecek."