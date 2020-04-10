30 büyükşehir hangileri? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
Corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve gelinen aşamalar nedeniyle ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışlarının durdurulduğunu açıklamıştı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, 30 büyükşehir hangileri? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Son dakika sokağa çıkma yasağı haberleri ve tüm detaylar haberimizde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta corona virüsü önlemleri ve alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışlarının durdurulduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 30 büyükşehir hangileri?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
Zonguldak - Zonguldak Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir nedir?
Büyükşehir belediyesi, il merkezi birden fazla belediyeye bölünmüş ve kalabalık nüfuslu illerde belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve belediyeler arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla ve kanunla oluşturulan belediye.
Türkiye 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre, nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.
Organları büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclisi ve büyükşehir belediye encümenidir.