’30 Altı 30’da Mete Gazoz ve Sümeyye Boyacı’ya ödül

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık ile Forbes Dergisi iş birliğinde başlatılan, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp, “30 Altı 30” programında yer alanlara ödüllerini verdi. Düzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, gençlerin vizyonu, çalışkanlığı ve heyecanının kendileri için her zaman büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Burada da görüldüğü gibi gençlik en büyük gücümüz. Gençlerimizin altına imzasını attığı tüm işlerde, güçlerini, potansiyellerini ve zenginliklerini her zaman görüyoruz. Bu anlamda 30 Altı 30 programının ödül töreninde, bulunduğu sektörde, ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Programda spor dalında, milli para yüzücü Sümeyye Boyacı (16) ile milli okçu Mete Gazoz (20) ödül aldı.