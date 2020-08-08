30 Ağustos Zafer Bayramı Yıldırım Satranç Turnuvası online yapılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı dolayısıyla online satranç turnuvası düzenlenecek. Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Burdur il temsilciliği tarafından organize edilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Yıldırım Satranç Turnuvası’nın, 26 Ağustos Çarşamba günü "Chess.com" internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceği duyuruldu.

2019-2020 etkinlik dönemi vizesi bulunan, 2013 yılı ve öncesi doğumlu sporcuların katılabileceği turnuvaya kayıtlar, 24 Ağustos Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.